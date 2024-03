Paysans, le champ des possibles Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Paysans, le champ des possibles Rencontre avec Céline Gandner, scénariste de la BD Paysans, le champ des possibles (Editions Steinkis, 2023) Samedi 6 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Samedi 6 avril à 16h

Un road trip à la rencontre des nouveaux modèles de paysans.

On devient ce que l’on mange et chaque repas préparé et partagé nous connecte à celles et ceux qui sont responsables de la qualité de notre nourriture, de la beauté de nos paysages et pourtant ils sont si peu reconnus, respectés, si ce n’est, malmenés. En quête de sens, Marie-France Barrier est partie, caméra à l’épaule, sur les routes de France et en plein champ à la rencontre des pionniers du monde agricole, de ces audacieux éleveurs, viticulteurs, céréaliers, forestiers qui, avec autant d’humilité que de courage, ont décidé de questionner leurs pratiques, leurs certitudes, leurs apprentissages, leurs héritages pour écouter une intuition commune : celle d’une autre voie, non seulement possible mais aussi nécessaire que désirable.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Bédéciné.

Médiathèque José Cabanis – pôle Société (1er étage)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/paysans-le-champ-des-possibles/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/02/ecolo-paysan2.jpg »}]

Rencontre Tout public