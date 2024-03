Pays d’Art et d’Histoire Visite ludique sensorielle Hospitalet de Rocamadour Rocamadour, jeudi 18 avril 2024.

Pays d’Art et d’Histoire Visite ludique sensorielle Hospitalet de Rocamadour Rocamadour Lot

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui fait l’identité du lieu plus qu’une simple visite, c’est une expérience à vivre qui se terminera par une découverte privilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, organiste et directeur du Festival de Rocamadour.

En partenariat avec le Festival de Rocamadour.

Durée 2h environ.

A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Offices de tourisme vallée de la Dordogne et sur le site internet pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné à l’inscription

(A l’Hospitalet, prendre direction le château, se garer parking du château)

Début : 2024-04-18 15:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00

Hospitalet de Rocamadour Direction parking du château

Rocamadour 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite ludique sensorielle Rocamadour a été mis à jour le 2024-03-14 par VD Pays Art & Histoire