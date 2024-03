Pays d’Art et d’Histoire Visite ludique en famille « Speed Quizz » Hospitalet de Rocamadour Rocamadour, jeudi 25 avril 2024.

Venez vous amuser en équipe et en famille à deviner l’histoire et le patrimoine de Rocamadour, grâce à une pincée de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits !

A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Offices de tourisme de la vallée de la Dordogne et sur site internet pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné à l’inscription

(A l’Hospitalet, prendre direction le château, se garer parking du château)

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Hospitalet de Rocamadour Direction parking du château

Rocamadour 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

