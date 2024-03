Pays d’Art et d’Histoire visite contée Carennac, mercredi 17 avril 2024.

En écho au livre Angèle et la pescajoune , Brigitte vous conte les aventures d’une lavandière et d’une fatsilière, une fée-sorcière du Quercy, dans les rues et le prieuré de Carennac.

Tout public.

Réservation sur le site internet pays-vallee-dordogne.com ou dans un office de tourisme vallée de la Dordogne

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:30:00

Cour du Prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

