Pays d’Art et d’Histoire Plantes et compagnie Ma rivière Saint-Céré, vendredi 24 mai 2024.

Pays d’Art et d’Histoire Plantes et compagnie Ma rivière Saint-Céré Lot

L’écosystème rivière est au cœur de cette rencontre. A l’heure du changement climatique, nous questionnerons son fonctionnement, rencontrerons ses riverains, hommes et plantes, apprivoiserons ses crues, préfigurerons ses transformations au cours de deux temps

– 19h Pot d’accueil

– 19h30 Table-ronde fonctionnement de l’écosystème rivière, historique des aménagements et vie de la Bave aujourd’hui avec Audrey Larousse, directrice technique du SMDMCA et Benjamin Potel, écologue et guide nature.

– 21h Projection du film documentaire La rivière de Dominique Marchais (1h45) sur un gave pyrénéen et échanges

En partenariat avec l’écomusée de Cuzals du Département du Lot, le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA), la Maison des Associations de St Céré et l’association Ecaussystème.

Lieu Maison des Associations. Gratuit. Prévoir votre casse-croûte.

Tout public.

Sans réservation

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-24 23:30:00

Maison des associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

