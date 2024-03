Pays d’Art et d’Histoire Balade contée RDV donné à l’inscription Carennac, mercredi 17 avril 2024.

Pays d’Art et d’Histoire Balade contée RDV donné à l’inscription Carennac Lot

En écho au livre Angèle et la pescajoune , Brigitte vous conte les aventures d’une lavandière et d’une fatsilière, une fée-sorcière du Quercy, dans les rues et le prieuré de Carennac.

Durée environ 1h nombre de places limité. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

Rdv donné sur le billet d’inscription

Se garer sur le parking en face de la mairie de Carennac, sur la route de Gramat.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

RDV donné à l’inscription Cours du prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Balade contée Carennac a été mis à jour le 2024-03-15 par VD Pays Art & Histoire