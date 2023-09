BLOUM au Pavillon de Romainville Pavillon de Romain Romainville, 22 mai 2024, Romainville.

BLOUM au Pavillon de Romainville Mercredi 22 mai 2024, 11h00, 14h00, 15h30, 17h00 Pavillon de Romain Gratuit, sur inscription

BLOUM est à l’origine une commande du TU-Nantes pour le festival BAM ! (26 et 27 septembre 2018). C’est un spectacle déambulatoire, créé pour les coulisses et les locaux techniques, les halls de gare et les placards à balais, les cages d’escaliers et les bureaux administratifs, des lieux que le public ne regarde jamais. Des lieux qui a priori ne font pas théâtre, parce que ce sont des lieux de passages, ou des lieux à côté.

Partout où nous le jouons, le spectacle naît de ces lieux et de ses particularités, nous nous imprégnons de chacun d’eux pour adapter le spectacle à son échelle. Les géographies sont différentes, les histoires aussi. Nous nous interrogeons sur ce que ces endroits peuvent raconter au-delà de leur fonctionnalité. Comment retrouver la poésie d’une cuisine ou d’un local à poubelles ? Quelle image peut émerger de l’obscurité d’un escalier ?

Nous invitons le public à déambuler hors des plateaux, loin du bar et de la billetterie, pour croiser celleux qui fuient la pleine lumière ou qui se cachent en plein jour. Qui sont-iels, celleux qui attendent là ? Celleux qu’on a oublié et qu’on recroise parfois, celleux qui se sont oublié•es, celleux qui, une fois les lumières éteintes et les portes fermées, se racontent à la nuit et au vide qui les entoure ?

Dans une atmosphère étrange et inquiétante, proche de l’univers des albums de Claude Ponti, le public suit un•e guide qui le mène de tableau en tableau, de l’intime au merveilleux. Il fait un voyage physique à l’intérieur d’un conte.

Pavillon de Romain 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « collectif.bolides@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-22T11:00:00+02:00 – 2024-05-22T11:30:00+02:00

2024-05-22T17:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:30:00+02:00

théâtre physique déambulation

Adeline Moreau