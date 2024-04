Paulnay et son étonnante église Paulnay, dimanche 22 septembre 2024.

Découvrez l’église de Paulnay en compagnie de Christine Méry-Barnabé.

Après l’évocation des périodes gallo-romaine et mérovingienne qui ont laissé des traces dans le discret village de Paulnay, notre guide, historienne, nous invitera à découvrir la petite église romane Saint-Etienne. Construite au XIIe siècle, comme

tant d’autres dans nos campagnes berrichonnes, elle est remarquable, à la fois pour l’harmonie de sa façade avec son portail et ses arcatures aux éléments décoratifs sculptés et pour ses fresques qui ornent ses murs depuis les XIVe et XVe siècles. Ces fresques aux sujets religieux ou évoquant des scènes de la vie quotidienne ne laissent pas indifférent les visiteurs qui auront la chance de les découvrir. EUR.

Début : 2024-09-22 10:00:00

fin : 2024-09-22

Place de l’église

Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

