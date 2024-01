Marathon des Châteaux du Médoc Pauillac Pauillac, vendredi 6 septembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-06T10:00:00+02:00 – 2024-09-06T23:00:00+02:00

Fin : 2024-09-08T09:30:00+02:00 – 2024-09-08T14:00:00+02:00

Du sport & du vin

Classé par les Américains parmi les 10 plus beaux marathons du monde, le Marathon du Médoc est certainement le premier pour sa convivialité et son ambiance festive et colorée. Le rendez-vous commence la veille et s’achève le dimanche, s’adressant aux coureurs comme à ceux qui les accompagnent et qui les soutiennent, associant animations, bonne chère, dégustations, danse et feu d’artifice, à Pauillac et dans les communes alentours.

Un marathon éco-responsable

Depuis plusieurs années, le Marathon des Châteaux du Médoc mène de nombreuses actions pour faire de cette course un événement éco-responsable. Voici quelques exemples d’actions menées :

50% minimum d’alimentation responsable

Encourager les transports en commun et le coivoiturage

Des achats intégrant des critères de sélection « responsabilité sociale d’entreprise »

Réduction des déchets et valorisation et/ou recyclage des déchets

Respect des sites naturels

Optimisation des dépenses énergétiques

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Et bien d’autres !

Programme 2024

Vendredi 6 Septembre

10h à 23h Retrait des dossards et Village Marathon au COSEC de Pauillac

Des navettes en bus entre Bordeaux et Pauillac seront disponibles sur réservation

19h00 Soirée Mille-Pâtes à l’abbaye de Vertheuil, réservée à 1450 convives. Entrée sur présentation exclusive et obligatoire du bracelet d’accès remis lors du retrait des dossards. Dîner servi à 20h

à partir de 19h Soirée « Pâtes à Caisses » à la Salle des Fêtes de Saint Estèphe.

Toute la journée, animations sur les quais et en Centre ville, possibilités d’achats à la boutique du Marathon, à la Maison du Vin et au Village Marathon. Buvettes.

Samedi 7 Septembre

Le thème de déguisement retenu pour 2024 est : « Faites vos Jeux ! ».

8h à 9h15 Présentation des déguisés

9h Départ de la Caravane Publicitaire

9h15 Animations de départ

9h30 Départ du Marathon

Sur le parcours 22 points de ravitaillement, une vingtaine de tests « œno-sportifs » (dégustation de grands crus à dose modérée !) 55 animations et points de dégustations variés (huitres, entrecôte, fromage, raisins, glaces etc.)

9h30 à 11h30 Animations sur les quais : Animations, force Basque.

10h Départ de la marche (sous l’arche de départ sans réservation)

16h00 Remise des prix sur les quais de Pauillac (sauf Météo défavorable).

19h Restaurations nombreuses au village du Marathon, buvettes restauration AMCM, dans les restaurants Pauillacais et restauration Rugby permanente de 12h à 24h à la maison du Vin.

21h Soirée dansante par Free Spirit

22h30 Feu d’artifice.

23h Soirée dansante

1h horaire de clôture

Dimanche 8 Septembre

9h30 Balade de récupération sur la commune de Vertheuil, pour coureurs, accompagnateurs, bénévoles et partenaires sur inscription (7€). Limitée à 3000 personnes.

12h30 Repas sous Chapiteau à l’arrivée de la Balade à l’abbaye de Vertheuil. Sur réservation. Accès sur présentation exclusive du bracelet d’inscription.

12h30 Village gourmand organisé par la commune de Vertheuil.

Tarifs

Dossard : 100€

Pack Festif : 128€ (dossard+ repas Patacaisses)

Pack Plaisir : 153€ (dossard + Balade + repas Balade)

Pack Initiation : 153€ (dossard + repas Mille Pâtes)

Pack Prestige : 211€ (dossard+ Mille Pâtes + Balade + repas Balade)

