Patrick HENRY expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, mardi 2 avril 2024.

Pastels

Autodidacte, Patrick HENRY doit sa formation au dessin, en ombre et lumière, à son prof de poterie, au début des années 70.

Après avoir croqué ses profs et les autos de l’époque sur le coin des cahiers scolaires, il appliquera cet enseignement plus tard, en reprenant le dessin à la sanguine et sépia pour ses amis collectionneurs, auto et motos.

Il découvre la couleur dans les années 80, mais c’est avec le pastel qu’il prend plaisir à “croquer” des scènes de paysages ou natures mortes, hautes en couleur, la pureté du pigment restant intacte jusqu’au bout de l’oeuvre.

Patrick expérimente des techniques nouvelles au pastel, sans estompe, en aplats de couleur qu’il juxtapose plutôt que les fondre l’une dans l’autre.

Aujourd’hui, membre de plusieurs associations de pastel, son plaisir est de partager cette passion avec d’autres pastellistes, débutants ou confirmés, qu’il aide à franchir le pas vers une peinture plus spontanée et colorée.

Son travail original lui a valu quelques sélections et prix dans les grands salons internationaux de pastel, en France et en Belgique, où il était invité d’honneur en 2014, et l’attention d’un éditeur, qui publie régulièrement depuis plusieurs années des démonstrations en pas à pas, dans des magazines comme “Plaisirs de Peindre” ou “Pratique des arts”.

Dates clés

Lundi 1er avril de 16h à 18h30, vernissage.

Samedi 6 avril à 15h, permanence et démonstration.

Samedi 13 avril à 15h, permanence et démonstration.

Samedi 20 avril à 15h, permanence et démonstration.

Vendredi 26 avril, stage de pastel en extérieur (selon météo).

Samedi 27 avril à 15h, permanence et démonstration.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-29

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

