Patrice Festival Ecaussystème Gignac, vendredi 26 juillet 2024.

Patrice Festival Ecaussystème Gignac Lot

Reggae pop

Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live. Jouer devant un public immense ou jouer sur un volcan au lever du soleil, il y a toujours la même dévotion, la même créativité et la même proximité. Il vient nous présenter ces tubes mais aussi son nouvel album 9 , une vraie renaissance. Patrice dit

qu’il attend avec impatience le futur et qu’il est excité d’être de retour avec son style si singulier et sa musique, véritable mélange de reggae, soul, folk et hip-hop, lors d’un premier jour de festival de haute volée.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-26

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Patrice Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Vallée de la Dordogne