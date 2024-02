Patio : semis de printemps et dons de graines Médiathèque Grand M Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Patio : semis de printemps et dons de graines Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu Mercredi 24 avril, 14h00 Médiathèque Grand M

Mercredi 24 avril de 14h à 16h30

Le printemps est là, le moment idéal pour se retrouver et planter des graines grâce aux conseils experts des jardiniers du Muséum et de la Régie de quartier Reynerie.

L’association DIRE Environnement proposera également des animations autour des graines locales et du cycle des plantes.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Atelier Tout public