Pat Metheney Victoria Hall Genève, lundi 28 octobre 2024.

Pat Metheney présente son Dream Box Tour 2024 au Victoria Hall, le 28 octobre prochain

Jazz Classics: Dream Box Tour 2024

Avec la sortie de son premier et magnifique album « Bright Size Life » (1975), Pat Metheny a réinventé le « son de guitare jazz » traditionnel et n’a cessé de le redéfinir tout au long de sa carrière. Son palmarès compte désormais une vingtaine de Grammy Awards, ce qui fait de lui le musicien le plus célèbre de l’histoire du jazz. Gagner en popularité en tant que musicien est une chose, mais Metheny réussit l’exploit presque impossible de toujours obtenir la plus grande reconnaissance de la part des critiques et des artistes. Il a maintenant opté pour l’intimité absolue et a posé un nouveau jalon avec son nouvel album solo « Dream Box ». Nous nous réjouissons énormément que Pat Metheny soit bientôt de nouveau invité chez nous. Solo – et à ne pas manquer sous aucun prétexte!

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

