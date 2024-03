Passions partagées De Basquiat à Edith Piaf, la Collection Lambert au Mucem Mucem Marseille 2e Arrondissement, mercredi 17 avril 2024.

La rencontre entre la Collection Lambert et celle du Mucem présentée lors de l’exposition Passions partagées De Basquiat à Edith Piaf, la collection Lambert au Mucem est bien plus qu’une juxtaposition de collections exogènes.

Un dialogue inédit entre les collections d’Yvon Lambert, en particulier celles données à l’État, et les collections du Mucem.



L’exposition suit le parcours d’Yvon Lambert, à commencer par son lien avec les cultures provençales et méditerranéennes, pour s’attarder ensuite sur quelques thématiques autour desquelles dialoguent les deux collections le populaire et le quotidien, l’homme et la nature, la poésie et la littérature, l’intime et l’existence.



La culture méditerranéenne a profondément façonné le destin du grand marchand d’art Yvon Lambert, dont le nom et l’histoire résonnent avec les richesses culturelles de la Provence.



Né en 1936 à Vence, Yvon Lambert a grandi au cœur d’une région imprégnée par la présence de grands artistes tels qu’Henri Matisse à Vence ou Paul Cézanne à Aix-en-Provence.



Dès les premiers temps de la galerie d’Yvon Lambert, le marchand d’art se fait également collectionneur et commence à constituer des ensembles importants d’œuvres d’artistes de son temps, pour la plupart encore inconnus. Ainsi commence presque 60 années d’une histoire intime de l’art. Son regard singulier est marqué par la poésie, l’amour, la liberté de pensée et la défense de l’art de son temps. Chaque pièce traduit l’amitié indéniable entre le collectionneur et les artistes. La donation exceptionnelle faite en 2012 à l’État français par Yvon Lambert a permis de consolider la présence d’un grand musée public d’art contemporain à Avignon la Collection Lambert.



Amoureux des objets insolites, témoignages des croyances populaires de tous les âges, en particulier issus de la culture provençale, Yvon Lambert ressent une proximité naturelle forte avec les collections du Mucem. Leur constitution lente et fabuleuse lui rappelle ses propres recherches vagabondes d’objets étonnants, entre ex-voto fantasmagoriques et scènes de genre de petits maîtres provençaux, ou de la bibliothèque félibrige de son père aux ustensiles et pièges à grives que ce dernier fabriquait.



Les objets d’art populaire du Mucem sont le fruit de collectes d’enquêteurs sur le terrain ethnologues, observateurs des mutations de la société et défenseurs des savoirs du peuple. Ces collections sont des témoins précieux, des documents sur nos modes de vie et sur l’évolution des mœurs, mais ils présentent aussi une valeur esthétique qui se fait particulièrement jour dans des analogies étonnantes avec des œuvres d’art.



L’exposition commence par l’évocation du parcours d’Yvon Lambert, lié aux cultures provençales et méditerranéennes, pour s’attarder ensuite sur quelques thématiques autour desquelles dialogueront ses collections et celles du Mucem le populaire et le quotidien, l’homme et la nature, la poésie et la littérature, l’intime et l’existence.



Œuvres exposées



Le Mucem bénéficie de prêts exceptionnels d’Yvon et Ève Lambert, mais aussi du Centre national des arts plastiques (CNAP) 70 œuvres ont été soigneusement sélectionnées parmi les 600 œuvres données par le marchand et collectionneur Yvon Lambert à l’Etat en 2012. Ces pièces couvrent une large gamme de médiums artistiques, tel que la peinture, la sculpture, l’installation, la vidéo ou la photographie.



Elles côtoient 120 œuvres de la collection du Mucem, référence dans le domaine des arts populaires. Ces objets du quotidien se mêlent subtilement avec les créations contemporaines.





Artistes présentés



Parmi les artistes dont les œuvres de la collection Lambert seront présentées, on compte notamment Jean-Michel Basquiat, Andres Serrano, Christian Marclay, Sol Lewitt, Daniel Buren, Mircea Cantor, Marcel Broodthaers, Cy Twombly, Kiki Smith, Nan Goldin, Christian Boltanski, Louise Lawler…





Commissariat :

Marie-Charlotte Calafat, Conservatrice en chef du patrimoine, Responsable du département des collections et des ressources documentaires et Responsable du secteur histoire du Mucem

Stéphane Ibars, Commissaire d’exposition, enseignant et directeur artistique de la Collection Lambert



Scénographie Agence NC Nathalie Crinière

Une exposition conçue et organisée par la Collection Lambert et le Mucem 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-09-23

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L'événement Passions partagées De Basquiat à Edith Piaf, la Collection Lambert au Mucem Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-25