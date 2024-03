PASSEJADE À AGDE PAR LA PASTORALE TOURISME LOISIRS Béziers, vendredi 19 avril 2024.

PASSEJADE À AGDE PAR LA PASTORALE TOURISME LOISIRS Béziers Hérault

Découverte de l’ancienne cathédrale, du centre historique, du musée de l’Ephèbe et du site archéologique d’Embonne.

4 rdv possibles:

8h30 rdv au parking « Moulin des Evêques ».

Promenade guidée dans le centre historique d’Agde.

11h: Messe à la cathédrale par le Père Yannick Casajus.

12h: Départ pour le Cap d’Agde. Repas tiré du sac dans la pinède de l’église Saint Benoît.

14h30: Visite guidée du musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine. .

Béziers 34500 Hérault Occitanie

