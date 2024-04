Passage estival Châtillon-Coligny, samedi 15 juin 2024.

Passage estival Châtillon-Coligny

Un bar-guinguette appelé La buvette des leKteurs incitant le touriste de passage à vélo ou en péniche, le long de la Scandibérique et du canal de Briare à une halte rafraichissante et créative. Temps de lectures de textes et de contes sur scène pour adultes et enfants, par les bénévoles de l’association ; différentes animations et interventions (apiculteur), mini-ateliers créatifs quotidiens à destination des enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-09-15

7bis, rue de la Poterne

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire arlequin.passeursdhistoires@gmail.com

