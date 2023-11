Animations découverte de la maison Saint-Simon Passage du Jeu de Paume La Ferté-Vidame, 3 juillet 2024, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Cet espace invite les visiteurs à prendre place au bureau de Saint-Simon. La visite s’ouvre sur la Cour de Louis XIV. Petits et grands peuvent tirer les ficelles pour découvrir les histoires que renferment les coulisses de Versailles. Objets de curiosité, méthode d’investigation….

2024-07-03 fin : 2024-07-03 17:30:00. 6 EUR.

Passage du Jeu de Paume

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This space invites visitors to take a seat at Saint-Simon’s office. The visit opens on the Court of Louis XIV. Young and old can pull the strings to discover the stories behind the scenes of Versailles. Objects of curiosity, methods of investigation…

Este espacio invita a los visitantes a tomar asiento en el despacho de Saint-Simon. La visita se abre a la Corte de Luis XIV. Grandes y pequeños podrán tirar del hilo para descubrir las historias que se esconden tras los bastidores de Versalles. Objetos de curiosidad, métodos de investigación…

Dieser Raum lädt die Besucher ein, am Schreibtisch von Saint-Simon Platz zu nehmen. Der Besuch öffnet sich am Hof Ludwigs XIV. Groß und Klein können die Fäden ziehen, um die Geschichten hinter den Kulissen von Versailles zu entdecken. Objekte der Neugier, Untersuchungsmethoden…

