PASSAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE Yutz, jeudi 27 juin 2024.

PASSAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE Yutz Moselle

Venez assister au Passage de la Flamme !

Cet événement fédérateur rassemblera les communes de Yutz et Thionville autour de la » flamme sacrée « , symbolisant l’esprit sportif et l’unité. Les écoles se mobiliseront, offrant aux enfants l’occasion de vivre un moment exceptionnel et les associations sportives yussoises participeront activement en proposant un village olympique dynamique.

Le programme de la journée prévoit des animations musicales ajoutant une dimension culturelle à cette célébration sportive. Yutz aspire à faire de cette journée un mélange parfait entre le sport et la culture, unissant les Yussois et les Thionvillois autour de valeurs communes. En résumé, l’année 2024 sera mémorable pour Yutz qui s’apprête à accueillir des événements d’envergure, mobilisant ses habitants, ses écoles et ses associations, créant ainsi une expérience olympique inoubliable qui restera gravée dans les mémoires.Tout public

Début : 2024-06-27 09:00:00

fin : 2024-06-27 19:00:00

Yutz 57970 Moselle Grand Est

