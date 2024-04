Pass Ciné Piscine à Odä Place du 14 juillet Civray, samedi 13 avril 2024.

Pass Ciné Piscine à Odä Place du 14 juillet Civray Vienne

En vente au cinéma, pass enfants 5.50 euros, pass adultes 7 euros. Le jour de votre choix, continuez votre journée au centre aquatique, utilisez le pass ciné-piscine, baignade. Goûter (jusqu’à 17h30) pour les enfants et balnéo (mardi et mercredi après-midi et samedi et dimanche matin) pour les plus grands. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

Place du 14 juillet Centre Aquatique Odä

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pass Ciné Piscine à Odä Civray a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou