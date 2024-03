Partir en stage à l’étranger Centre Information Jeunesse – Niort Niort, mercredi 17 avril 2024.

Partir en stage à l’étranger Découvre les opportunités, les conseils et les aides mobilisables pour trouver son stage à l’étranger. Mercredi 17 avril, 14h00 Centre Information Jeunesse – Niort Gratuit – Sur Inscription

Un peu de recherche et d’organisation, un CV bien travaillé et des adresses utiles, voilà la recette gagnante pour vivre une belle expérience de stage à l’étranger.

Cette information collective est à destination des jeunes qui souhaitent en savoir plus sur les différents programmes ou dispositifs pour trouver un stage à l’étranger, les aides mobilisables et des conseils pour la rédaction du CV.

Le Centre Information Jeunesse donne un premier niveau d’information sur les possibilités de stage à l’étranger et vous donnera accès à toutes ses précieuses ressources !

Centre Information Jeunesse – Niort 4, rue françois viète niort Niort 79000 Le Clou-Bouchet Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

