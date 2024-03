Partir en livre City Park Sommevoire, mardi 9 juillet 2024.

Partir en livre La 10ème édition de Partir en Livres se tiendra au City park, et sera sur le thème de « Sports et Jeux ». Mardi 9 juillet, 10h00 City Park accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T10:00:00+02:00 – 2024-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-09T10:00:00+02:00 – 2024-07-09T12:00:00+02:00

Grande fête estivale du livre pour la jeunesse, le livre sort des médiathèques pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire, au travers de jeux coopératifs, d’animations et de lectures.

City Park Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]

Lecture atelier