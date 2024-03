Partir en île #3 ! Fillé, dimanche 21 avril 2024.

Partir en île #3 ! Fillé Sarthe

Partir en île, c’est l’événement qui lance la saison ! Lors d’un après-midi convivial et festif,

venez découvrir les richesses de l’île initiation aux ateliers, mouture dans le Moulin du

XVe

siècle, cuisson du délicieux pain Cyprien, vernissage de l’exposition Graines de vie et

Pollens et rencontre avec l’artiste Myriam Roux, concert du duo enjoué Akordaïa, jeux en

bois géants, etc, etc ! Les associations partenaires seront aussi présentes pour présenter

les activités proposées sur l’île tout au long de la saison. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Partir en île #3 ! Fillé a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire