Partir en écriture Administration Théâtre de la Tête Noire Saran, mardi 16 avril 2024.

Partir en écriture Soirée rencontre avec des auteurs autour du dispositif « Partir en écriture » Mardi 16 avril, 19h00 Administration Théâtre de la Tête Noire Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T19:00:00+02:00 – 2024-04-16T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T19:00:00+02:00 – 2024-04-16T20:30:00+02:00

Depuis 2006, 28 auteur.rice.s ont bénéficié d’une bourse d’écriture pour partir en immersion dans un pays du monde de leur choix avec, en guise de consigne, une phrase poétique empruntée à des grands écrivain.e.s. Ce dispositif de soutien à l’écriture extrêmement libre et apprécié a donné naissance à des textes de théâtre. Certains sont édités et mises en scène. Partir en écriture est unique en France. Nous vous proposons de faire une rétrospective, textes et images à l’appui, de tous ces voyages en compagnie d’auteur.rice.s qui en ont bénéficié : Gérald Dumont (Chine), Catherine Monin (Islande) et Fabien Arca (États-Unis).

MARDI 16 AVRIL 2024 > 19 H

Lieu : 219 rue de la fontaine, Saran

Administration Théâtre de la Tête Noire 219 rue de la fontaine 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-tete-noire.mapado.com/event/322584-textavril-partir-en-ecriture »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}]

Théâtre Théâtre de la Tête Noire

Catherine Monin