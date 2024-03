Partages et découvertes autour des cinq sens Le Jardin d’Élisabeth et de Didier Betschdorf, samedi 1 juin 2024.

Enfants jusqu’à 14 ans : gratuit.

« Le Jardin d’Elisabeth et Didier » à Betschdorf vous ouvre ses portes, le temps d’un week-end, pour une visite libre dans un cadre bucolique, avec des expériences et dégustations sensorielles originales articulées autour des cinq sens.

Le jardin aura le plaisir d’accueillir des visiteurs de tout âge, les samedi 1er et dimanche 2 juin 2024 de 13h30 à 19h ; le site est accessible aux personnes à mobilité réduite et offrira pour l’occasion notamment aux déficients visuels des expériences riches en émotions.

Au programme de cette 21e édition des Rendez-vous aux jardins : une table ronde, des animations, des démonstrations de savoir-faire, de l’interactif pour petits et grands et, paroles des propriétaires-jardiniers, la promesse de repartir à la maison, requinqué, avec le sentiment d’avoir passé un excellent après-midi.

En fin de visite, possibilité d’échanger avec les propriétaires des lieux. Langues parlées : français, allemand, anglais.

Le jardin se visite de mai à octobre (sur rendez-vous uniquement).

Il peut également être loué pour des événements privés et des shooting photo.

Le Jardin d’Élisabeth et de Didier 11, rue du Stade, 67660 Betschdorf Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est Un jardin créatif dit « de création récente » qui se déploie sur un espace de 2.000 m², véritable lieu de vie pour ses propriétaires. Un jardin en constante évolution offrant différentes ambiances et invitant à la détente. Quelques-uns des grands arbres étaient déjà là, lorsqu’en 2017 Elisabeth et Didier ont entrepris de remanier l’espace au gré de leurs envies.

L’ancien verger de la grand’mère a laissé place à un jardin d’ornement avec des massifs de vivaces, des enrochements et des petits espaces aquatiques. Le jardin potager traditionnel de jadis accueille désormais un potager aux dimensions plus modestes avec des carrés en bois où sont installés notamment les plantes aromatiques ; construit en quelque-sorte comme une chambre végétale, le nouveau coin potager met volontairement l’accent sur l’aspect ornemental, en combinant légumes, fruits et fleurs, offrant ainsi une jolie transition vers le grand jardin paysager.

Installé sur la terrasse d’une maison de famille résolument tournée vers l’extérieur, le mobilier de jardin permet de renouer avec la nature et le végétal tout en écoutant le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles. Stationnement gratuit à proximité

©Elisabeth Giess