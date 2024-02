Parranda La Cruz Sur le pont de la Péniche Spectacle – Cale Robinson Saint-Grégoire, dimanche 16 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-16 17:30

Fin : 2024-06-16 19:00

À la croisée des cultures et des histoires africaines, amérindiennes et européennes, Parranda La Cruz forme une ronde au mouvhement perpétuel qui puise son pouvoir tout autant dans les fêtes rurales du Barlovento que dans les kabars réunionnais. Au cœur de la transe, le quatuor a forgé un langage commun fait de rythmes obsédants qui convoquent les esprits des natures et des cultures africaines, amérindiennes et européennes pour parler aux âmes et aux corps !

En partenariat avec le Festival Robinson

Sur le pont de la Péniche Spectacle – Cale Robinson Saint grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine