6ème Course Nature de Landéhen parking salle des fêtes Landéhen, samedi 13 avril 2024.

Landéhen Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Au programme :

– Marche de 8 et 14 km : départ entre 14h et 15h. Inscription sur place.

– Course Nature de 14km : départ à 17h.

-Course Nature de 8km: départ à 17h15

Inscriptions non obligatoires, mais conseillées sur Klikego.

.

parking salle des fêtes

Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André