Randonnée pédestre accompagnée Parking Moulin de Piot Chéniers, mardi 16 juillet 2024.

Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 18:45:00

fin : 2024-07-16 21:00:00

Randonnée pédestre accompagnée circuit entre 8 et 10 kms, randonnée familiale ouverte à tous. Gratuit.

RDV au parking du Moulin de Piot. Prévoir une bouteille d’eau et des chaussures de marche.

Rens : 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43

Parking Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Pays Dunois