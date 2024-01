Vide grenier et exposition de véhicules anciens parking gymnase Dunières, dimanche 9 juin 2024.

Dunières Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

20eme exposition de voitures anciennes et vieilles bécanes. Foire et vide grenier, animations… Buvette et restauration sur place.

parking gymnase

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



