Grand troc et puces Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé, dimanche 12 mai 2024.

Pont-l’Abbé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Ce troc et puces est organisée par l’association de parents d’enfants inadaptés de Championnet.(APEI Championnet). Notre association à pour but de permettre aux enfants de se réaliser et se développer tout au long de leur parcours au sein de Championnet (Sessad-Sees-Sifpro- Esat etc…).

Parking couvert. Buvette et Petite restauration et Toilettes.

Parking E.Leclerc Route de Saint-Jean-Trolimon

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Destination Pays Bigouden Sud