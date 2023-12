Découverte des ports (Rade de Perros-Guirec) Parking de la rade Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2024-05-10 14:00:00

fin : 2024-05-10 16:00:00 . Lors d’une visite des ports de Perros-Guirec, vous êtes invités à observer leur organisation et comprendre leur fonctionnement. Votre regard sera porté sur les liens entre les besoins humains et l’exploitation des ressources naturelles de la mer ainsi que sur les problématiques de préservation des ressources marines.

Rdv au parking de la rade, devant la cale de la douane .

Parking de la rade

Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne

