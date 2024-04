Paris-Roubaix 121ème édition Compiègne, samedi 6 avril 2024.

Paris-Roubaix 121ème édition Compiègne Oise

Depuis 1977, Compiègne est le départ de l’Enfer du nord. Dans les années 1970, en raison de la modernisation du réseau routier, Paris-Roubaix perdait peu à peu de son caractère. Les secteurs pavés existaient toujours mais dans le Valenciennois, ce qui rallongeait la distance de course si l’on partait de la région parisienne ou de Chantilly, comme ce fut le cas. Sauf à partir plus près de l’arrivée… à Compiègne donc !

Samedi 6 avril

– 10h Randonnée de la Pédale Cyclotouriste Compiégnoise 50 km. Course de l’école de cyclisme organisée par Compiègne Sports Cyclistes.

– De 10h à 17h 13e Salon de Paris-Roubaix. Bourse d’échange, collections, miniatures, maillots, dégustation de produits régionaux. Tous les fans de cyclisme se donnent rendez-vous pour ce temps fort incontournable, en présence d’anciens champions cyclistes. Depuis plusieurs années, il rassemble les collectionneurs, les passionnés du cyclisme à la recherche des vieux journaux, affiches de collection, maillots d’équipes anciennes. Le Salon de Paris-Roubaix sera cette année encore au coeur de l’événement sur le village départ. Renseignements auprès de l’OSARC au 06 52 94 92 82.

– De 11h à 17h Des animations ludiques et interactives sont prévues pour le public avec la Table vélodrome (enfants et adultes). Des vélos seront connectés à une table en forme de vélodrome. L’objectif est de pédaler le plus rapidement possible pour faire avancer le vélo miniature dont la couleur correspond à la couleur du vélo sur lequel on est assis. Des initiations au BMX avec des parcours à réaliser pour les enfants dans le village des partenaires.

– De 14h à 16h Présentation des équipes professionnelles par ASO.

18h30 Grand Prix de la ville de Compiègne organisé par Compiègne Sports Cyclistes Course cycliste nocturne toutes catégories dans le quartier des Avenues. Parcours Avenue de la Résistance, avenue royale, avenue Thiers, rue Eugène Jacquet.

Dimanche 7 avril

– De 9h40 à 11h Signature des coureurs sur le podium.

– 11h10 Départ fictif de Paris-Roubaix Itinéraire rue du Dahomey, place de l’hôtel de ville, rue Solferino, cours Guynemer, place du 5e Dragons, rue de Soissons, rue du Bataillon de France, puis direction Choisy-au-bac via la D 66. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Place du Général De Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

