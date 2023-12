GIMS PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre, 14 décembre 2024, Nanterre.

INEDIT : LE SUMMER TOUR DE GIMS & DADJU EN TOURNEE DES FESTIVALS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2023 ! Pour la toute première fois, les deux frères seront réunis sur scène pour une tournée exceptionnelle. L’occasion de (re)découvrir en live les titres qu’ils partagent en duo et leurs plus grands tubes. Ils interprèteront aussi des titres inédits créés pour cette occasion unique. Cette tournée évènementielle, intitulée SUMMER TOUR, aura lieu entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023 dans une quinzaine de Festivals uniquement. 03/07/23 : Festival de Poupet – Saint-Malo du bois (85)08/07/23 : Festival de BERTRIX – Belgique09/07/23 : Festival de GENK – Belgique13/07/23 : FREJUS – les Arènes15/07/23 : Festival de SION – Suisse20/07/23 : BAYONNE – les Arènes21/07/23 : Festival de CARCASSONNE22/07/23 : Festival de NIMES – les Arènes23/07/23 : Festival Greenland – Argelès sur mer26/07/23 : Théâtre Antique – Vienne 28/07/23 : Festival de BIENNE – Suisse27/08/23 : Festival Scène sur Sambre à THUIN – Belgique05/09/23 : Parc Aux Oiseaux – Villars les Dombes 06/09/23 : Parc aux Oiseaux – Villars les Dombes07/09/23 : Foire de Chalons en Champahne 08/09/23 : Festival Meule Bleue – Cahors 28/09/23 : Centre Bell – Montréal La préparation et la réalisation de la tournée évènement SUMMER TOUR de GIMS et DADJU entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023, nous contraint cependant à reporter de quelques mois la tournée de GIMS prévue initialement à partir de novembre 2023 dans toute la France. Cette nouvelle tournée de GIMS désormais intitulée « LE DERNIER TOUR » sera donc reportée entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025. De nouvelles dates et de nouvelles villes sont dès à présent ajoutées à la tournée initialement mise en vente. Les billets pour les concerts reportés restent valables. CONCERTS REPORTES 03/11/2023 – ORLÉANS – CO’Met reporté à l’ARENA le 22/11/202404/11/2023 – RENNES – Glaz’Arena reporté le 10/11/202405/11/2023 – LAVAL – Espace Mayenne reporté le 17/11/202410/11/2023 – SAINT-ÉTIENNE – Zénith reporté le 06/12/202411/11/2023 – CLERMONT-FERRAND – Zénith reporté le 05/12/202414/11/2023 – TOULOUSE – Zénith reporté le 12/02/202517/11/2023 – TOURS – Grand Hall reporté le 15/11/202418/11/2023 – LIMOGES – Zénith reporté le 04/12/202421/11/2024 – BREST – Arena reporté le 14/11/202422/11/2023 – LE MANS – Antarès reporté le 29/11/202423/11/2023 – BORDEAUX – Arkea Arena reporté le 11/02/202505/12/2023 – AMNEVILLE – Galaxie reporté le 20/11/202406/12/2023 – STRASBOURG – Zénith reporté le 01/02/202507/12/2023 – REIMS – Arena reporté le 31/01/202508/12/2023 – AMIENS – Zénith reporté le 30/11/202409/12/2023 – DUNKERQUE – Le Kursaal reporté le 30/01/202523/02/2024 – DIJON – Zénith reporté le 08/02/202501/03/2024 – POITIERS – Arena Futuroscope reporté le 16/11/202407/03/2024 – NANTERRE – Paris La Défense Arena reporté le 14/12/2024NOUVELLES DATES 08/11/2024 – ROUEN – Zénith09/11/2024 – CAEN – Zénith21/11/2024 – LILLE – Zénith23/11/2024 – BRUXELLES – Forest National27/11/2024 – NANTES – Zénith07/12/2024 – LYON – Arena LDLC02/02/2025 – LUXEMBOURG – Rockhal 04/02/2025 – NICE – Palais Nikaia05/02/2025 – MARSEILLE – Le Dôme06/02/2025 – GRENOBLE – Palais des Sports07/02/2025 – GENÈVE – ArenaLe nombre de place est limité à 8 par commande.

Tarif : 55.00 – 99.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 20:00

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92