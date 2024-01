BLACK EYED PEAS PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre, samedi 20 avril 2024.

Depuis 20 ans, les Black Eyed Peas jouent avec les époques, les codes, les références, avec cette efficacité géniale dont ils ont le secret. Festif et positif, leur dernier album ‘’Elevation’’, riche mélange de sonorités pop, latino, dance/house, ne fait pas exception et s’inspire librement des années 90 et 2000 en remettant à l’honneur des mélodies, des samples ou des gimmicks qui ont fait les heures de gloire de ces décennies, de Scatman John à Jerry Ropero.Outre le hit de l’été 2022, “Don’t You Worry” feat. Shakira et David Guetta, et des collaborations avec Daddy Yankee, J Rey Soul, Nicky Jam, Ozuna, Anuel, Nicole Scherzinger… l’album est porté par le succès de ‘’Bailar Contigo’’, réinterprétation de ‘’Scatman’’ de Scatman John, sorti en 1994. L’énorme success story des Black Eyed Peas avec la France continue ! Pour la première fois depuis 2018, les Black Eyed Peas sont de retour en concert à Paris et se produiront à l’occasion d’une date exceptionnelle à Paris La Défense Arena le samedi 20 avril 2024 ! Black Eyed Peas en concert, c’est toujours une immense fête. RDV en avril 2024, ‘’I Gotta Feeling’’, ‘’Where is The Love’’, ‘’Meet Me Halfway’’, ‘’Shut up’’, ‘’Pump It’’, ‘’Let’s Get It Started’’, ‘’Ritmo’’, “Mamacita”, “Girl Like Me”…, ils seront tous au programme!MEV : mercredi 7 juin, à 10hLe nombre de place est limité à 8 par commande.

Tarif : 51.00 – 100.50 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92