AFTERLIFE PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre, samedi 13 avril 2024.

Le nombre de place est limité à 6 par commande.AFTERLIFE PARIS 2024Afterlife arrive pour la première fois à Paris La Défense ArenaRendez-vous le 13 avril 2024 à Paris La Défense Arena avec une programmation impressionnante élaborée par Tale Of Us les créateurs de l’événement. Découvrez le show de Tale Of Us et ceux d’Olympe, Recondite (Live), Cassian et Argy, ainsi que deux performances spéciales, Anyma présente ‘Genesys’ et MRAK présente ‘We Don’t Follow’.Imaginez des paysages auditifs extraordinaires, des visuels captivants, des effets lumière révolutionnaires et plongez dans la singularité d’un voyage immersif.

Tarif : 56.50 – 133.50 euros.

Début : 2024-04-13 à 19:00

Réservez votre billet ici

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92