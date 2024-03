PARENT-THÉ Clermont-l’Hérault, mercredi 10 avril 2024.

PARENT-THÉ Clermont-l’Hérault Hérault

Le rendez-vous des futurs parents, parents, grand parents avec Manon Martin, sophrologue, un temps pour prendre soin de soi et de sa famille.

Accueil lecture et jeux pour les enfants dans la bibliothèque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

L’événement PARENT-THÉ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-03-16 par OT DU CLERMONTAIS