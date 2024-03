Parcours Nature : la science au pied des arbres Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare, samedi 13 avril 2024.

Le 13 avril, une animation autour de la vie de l’arbre est organisée dans le parc de Trousse-Bois pour les enfants à partir de 8 ans. Le printemps marque la renaissance de la nature. Mais comment l’arbre refabrique-t-il des feuilles ? Comment se nourrit-il ? Et qu’est-ce qui le fait grandir ? Autant de questions qui trouveront réponses par l’observation attentive et la déduction, pour entrer un peu dans la peau d’un arbre… Pour toute réservation, merci de contacter le 02 38 07 06 47.

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecolokaterre.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « acolokaterre@gmail.com »}]

