Parcours : jeu de piste « à l’ombre des arbres » En écho à l’exposition Dépaysages, le musée vous propose de participer à un jeu de piste exceptionnel dans le musée ! Partez à la découverte d’un motif incontournable du paysage qui a tant inspiré et… Samedi 18 mai, 19h00 Musée d’art, histoire et archéologie Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

En écho à l’exposition Dépaysages, le musée vous propose de participer à un jeu de piste exceptionnel dans le musée ! Partez à la découverte d’un motif incontournable du paysage qui a tant inspiré et fasciné les artistes de tous temps : l’arbre ! D’énigmes en énigmes et jusqu’à la nuit tombée, retrouvez ceux qui se cachent dans les œuvres du musée. Un jeu de piste à faire en famille ou entre amis. Entrée libre. A partir de 6 ans.

Musée d’art, histoire et archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 02 32 31 81 90 http://www.evreux.fr Créé en 1873 et installé dans l’ancien évêché jouxtant la cathédrale, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux est un « Musée de France ». Il présente des collections relatives à l’histoire de la cité antique et aux grands épisodes historiques de la ville et du territoire alentour. Sa collection de peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle témoigne de liens étroits établis avec artistes et collectionneurs. À Evreux, direction centre ville-cathédrale. Parking aux abords du musée.

