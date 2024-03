Parcours : escape game Musée Juin 44 L’Aigle, samedi 18 mai 2024.

Parcours : escape game Vous serez plongés dans la réalité de la Seconde guerre mondiale à travers la visite du Musée Juin 44. Samedi 18 mai, 14h00 Musée Juin 44 Départs toutes les heures, durée 1h15 (45 min escape game, 30 min visite musée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Vous serez plongés dans la réalité de la Seconde guerre mondiale à travers la visite du Musée Juin 44.

Vous intègrerez ensuite le réseau de la résistance aiglonne et jouerez un rôle capital dans la Libération de la France.

Par équipe de 8 joueurs maximum, vous disposez de 45 minutes pour mener à bien votre mission !

Comment ? En résolvant une série d’énigmes dans un univers thématisé.

Intrigues pensées selon les épisodes historiques de la Seconde guerre mondiale, décors et mobilier d’époque : appréhendez l’Histoire d’une autre manière.

Devenez, vous aussi, des héros !

Musée Juin 44 Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie 02 33 84 44 44 http://www.ville-laigle.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-laigle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 84 44 44 »}] Au travers de scènes sonorisées et constituées de personnages de cire, vous replongerez dans les évènements qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale. Une carte de 36m² explique cette bataille.

© Freepik