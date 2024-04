Parcours énergie CCAS de Carquefou Carquefou, jeudi 18 avril 2024.

Les ateliers sont gratuits et sur inscription via le formulaire sur le site de la Ville ou par téléphone 02 28 22 22 22, dans la limite de deux ateliers par famille. Mardi 12 mars : atelier écogestes pour limiter les consommations des équipementsDécouvrir comment via les éco-gestes et les équipements, il est possible de diminuer les consommations d’énergie. Info pratique : de 18 H 30 à 20 H 30 en mairie (salle du Charbonneau) Partenaires : EDF Solidarité – Mr Largenton Mardi 19 mars : atelier comprendre sa facture d’énergieÊtre informé sur le marché de l’énergie aujourd’hui ; comprendre et interpréter sa facture d’énergie. Info pratique : de 18 H 30 à 20 H 30 au CCAS (salle du Grand Pilonnais) Partenaires : CIME et CLCV Mardi 26 mars : atelier comprendre sa facture d’eauIdentifier les modes de consommations hydriques et échanger sur les pratiques d’améliorations et d’optimisation. Info pratique : de 18h30 à 20h30 au CCAS (salle du Grand Pilonnais) Partenaires : Alisée – Mme Lancar Jeudi 11 avril : conférence sur les aides à la rénovation énergétiqueEn apprendre plus sur les aides existantes permettant de rénover son habitat. Info pratique : de 18 H 30 à 20 H 30 à la médiathèque Partenaires : Alisée – Mme Cadoret Jeudi 18 avril : présentation Cool Roof.Trop chaud l’été ? Et si vous blanchissiez le toit de votre maison avec le Cool Roof en DIY (Do It Yourself) ? Le blanchiment de la toiture permet une meilleure réverbération du soleil et limite ainsi le réchauffement de l’habitation. Info pratique : de 18 H 30 à 20 H aux Renaudières Partenaire : Cool Roof France Jeudi 30 mai : speed dating solaireÉvaluer le potentiel solaire de sa toiture grâce au cadastre solaire. Les participants doivent amener des informations sur leur consommation, et découvrir avec France Rénov’ toutes les applications solaires possibles sur le logement Info pratique : de 18 H 30 à 20 H 30 à la mairie (salle du Charbonneau) Partenaires : Alisée et Nantes Métropole LIMITE DE 2 ATELIERS PAR FAMILLE !

Fin 2022, la Ville de Carquefou a mis en place son plan de sobriété énergétique pour réduire la consommation d’énergie de 10 % en 2 ans par rapport à 2019, avec 4 axes de travail : Baisser les températures dans les bâtiments communaux : bureaux à 19°, 1° de moins pour l’eau des bassins de la piscine…Limiter l’éclairage public : éteindre entre minuit et 6 h, supprimer les éclairages de mise en valeur des bâtiments, limiter à 3 semaines les illuminations de Noël…Baisser la consommation d’eau : supprimer l’eau chaude sanitaire là où c’est possible, poursuivre la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie sur lesbâtiments publics…Impliquer les services de la Ville : poursuivre la migration du parc automobile/vélo vers l’électrique, mutualiser les locaux, fermer des bâtiments sur une période définie La Ville de Carquefou souhaite aussi accompagner les carquefoliens désireux d’entreprendre des actions pour des économies d’énergies et propose 6 ateliers de mars à mai 2024. Pour découvrir et s’inscrire aux ateliers proposés, c’est ICI.

CCAS de Carquefou Carquefou 44470

02 28 22 20 00 ccas@mairie-carquefou.fr 02 28 22 22 22 https://www.carquefou.fr/ateliers-economies-denergies/