Parcours écopédaleur en bord de Saône ENS Quai de Saône Auxonne, dimanche 8 septembre 2024.

Parcours écopédaleur à Auxonne Découverte des paysages du bord de Saône.

De 10h à 12h, RDV sur le parking situé « Quai de Saône » juste avant le Port Royal.

Préparez vous pour une sortie à vélo de 6 km le long de la Voie bleue du bord de Saône agrémentée d’arrêts explicatifs sur l’histoire de la Saône et de la biodiversité qu’elle abrite.

??Important vous devez venir avec votre propre vélo ainsi que l’équipement nécessaire (casque , gourde d’eau , pompe à vélo, protections ect )

Prévoir une tenue adaptée à une sortie nature à vélo et à la météo.

Le parcours est accessible aux enfants à partir du moment où ils sont autonome à vélo sans roulette ( chemin de graviers et chemin de champs , aucun dénivelé) .

GRATUIT. (Dans le cadre des sorties ENS organisées par le Conseil Départemental de Côte d’Or ).

Infos et résa: Sandra Avril 06.47.79.54.76/sandraavril21130@gmail.com EUR.

