IN VINO VISITAS – SALON DU VIN Parcours dans les rues de la ville Bar-le-Duc, 20 avril 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

In Vino Visitas est une manifestation originale qui se déroule chaque année à Bar-le-Duc.

Associant dégustation œnologique et découverte patrimoniale, près de 30 vignerons vous accueillent dans différents lieux culturels, touristiques et patrimoniaux de la cité des ducs pour vous faire déguster leur production.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui invite à la flânerie et à la rencontre de passionnés, dans une ambiance décontractée et conviviale.

Pass : 10 € pour les 2 jours.

Réservations à l’Office de Tourisme (à Bar-le-Duc au 03 29 79 11 13 ou à Ligny-en-Barrois au 03 29 78 06 15 et réservations en ligne.

Vente sur place en fonction des places disponibles.. Tout public

Samedi 2024-04-20 fin : 2024-04-21 . 10 EUR.

Parcours dans les rues de la ville

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



In Vino Visitas is an original event that takes place every year in Bar-le-Duc.

Combining wine tasting and heritage discovery, nearly 30 winemakers welcome you in different cultural, tourist and heritage places of the city of the Dukes to let you taste their production.

Don’t miss this unmissable event which invites you to stroll around and meet passionate people in a relaxed and friendly atmosphere.

Pass : 10 ? for the 2 days.

Reservations at the Tourist Office (in Bar-le-Duc at 03 29 79 11 13 or in Ligny-en-Barrois at 03 29 78 06 15 and online reservations.

Sale on the spot according to the available places.

In Vino Visitas es un original evento que se celebra cada año en Bar-le-Duc.

Combinando la degustación de vinos y el descubrimiento del patrimonio, cerca de 30 viticultores le acogen en diversos lugares culturales, turísticos y patrimoniales de la ciudad de los Duques para hacerle degustar su producción.

No se pierda esta cita ineludible, que le invita a pasear y conocer a gente apasionada en un ambiente relajado y cordial.

Forfait: 10€ por los 2 días.

Reservas en la Oficina de Turismo (en Bar-le-Duc en el 03 29 79 11 13 o en Ligny-en-Barrois en el 03 29 78 06 15 y reservas en línea.

Venta in situ según plazas disponibles.

In Vino Visitas ist eine originelle Veranstaltung, die jedes Jahr in Bar-le-Duc stattfindet.

Mit einer Kombination aus ?nologischer Verkostung und Entdeckung des Kulturerbes empfangen Sie fast 30 Winzer an verschiedenen kulturellen, touristischen und denkmalgeschützten Orten der Herzogsstadt, um Ihnen ihre Produkte zur Verkostung anzubieten.

Verpassen Sie nicht diesen unumgänglichen Termin, der zum Flanieren und zur Begegnung mit Weinliebhabern in einer entspannten und geselligen Atmosphäre einlädt.

Pass: 10 ? für beide Tage.

Reservierungen im Office de Tourisme (in Bar-le-Duc unter 03 29 79 11 13 oder in Ligny-en-Barrois unter 03 29 78 06 15) und Online-Reservierungen.

Verkauf vor Ort je nach Verfügbarkeit.

