Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants Champ Ravy Genève, samedi 4 mai 2024.

Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants Venez découvrir la commune lors du parcours d’accueil le 4 mai dès 9h30 Samedi 4 mai, 09h30 Champ Ravy

Afin d’accueillir les nouveaux habitants de la Commune au mieux, le Service de l’action sociale et de la jeunesse organise un « Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants ».

Le but de cet événement est de permettre à ces derniers (et en particulier aux primo-arrivants) de découvrir et de s’approprier leur nouveau lieu de vie tout en facilitant ainsi leur intégration. Le parcours emprunté leur permet de se familiariser avec les bâtiments publics ainsi que les lieux d’activités culturelles et de loisirs de la commune.

Afin de créer un maximum de liens, des anciens habitants se chargent d’accueillir les participants et de les guider tout au long de la visite en tant qu’accompagnants plurilingues (portugais, espagnol, albanais, arabe et anglais).

Plus d’informations: Service de l’action sociale et de la jeunesse, 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

Champ Ravy 58 chemin de la Mère Voie, 1228 Genève 1228 Genève

Commune de Plan-les-Ouates