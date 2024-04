Parcours conté Alice au Pays de l’eau Avensan, samedi 13 avril 2024.

Parcours conté Alice au Pays de l’eau Avensan Gironde

Plongez dans l’univers des libellules et de l’eau en explorant notre jardin avec sa magnifique mare.

Participez à un atelier manuel où vous pourrez fabriquer votre propre libellule et recréer son environnement.

Enfin, détendez-vous et laissez-vous emporter par le conte enchanteur d’Alice et le nain dans le château. Un moment magique et inoubliable en perspective !

Nourrissage des paons

Parking gratuit

Dégustation de jus de raisins ou de vins offerts

Conte au Château EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Parcours conté Alice au Pays de l’eau Avensan a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Médoc Plein Sud