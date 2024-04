Parcours 5 sens Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, vendredi 31 mai 2024.

Parcours 5 sens Pour le public scolaire le vendredi 31 mai, le château de Champs-sur-Marne propose un parcours 5 sens ludique en autonomie dans le parc. Vendredi 31 mai, 10h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Gratuit, sur réservation par mail. Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Gratuit, sur réservation obligatoire par mail.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ magali.louvet@monuments-nationaux.fr Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d'Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

© Isabelle Bertrand / Centre des monuments nationaux