Exposition de Françoise Bouchet-Doumenq « Entre le soleil et la pluie » Parcoul-Chenaud, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-02

Exposition « Entre soleil et pluie » de Françoise Bouchet-Doumenq.

Présentation de l’exposition le mercredi 14 février à 14h30.

Goûter offert.

Ouvert le lundi et mercredi de 14hà 17h et le samedi de 10h à 12h.

Du10 février au 02 mars à Parcoul (bibliothèque)

Renseignements 05.53.91.30.29

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



