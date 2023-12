Festival Dax Motors’n Blues Parc Théodore Denis Dax, 5 juillet 2024, Dax.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-07

Durant 3 jours, des concerts rock, blues, dans le parc des Arènes. Des stands d’expositions autour de la culture « bikers », des animations, un forum mécanique, des balades à moto, un espace restauration et des surprises.

Vendredi 5 juillet ( Soirée Blues au féminin)

19h Seeds

20h30 Gladys Amoros Quintet

21h30 Ana Popovic

23h30 Alyssa Galvan

Samedi 6 juillet

13h30 Lucky Pepper

18h30 Justin Maurice’s Trio Blues tribute to Robert

20h30 Mayflies plays Ray Charles

22h00 Fuzz Top tribute ZZ top

23h30 Dublin Soul The best of the Commitments

Dimanche 7 juillet

12h00 Bourbon street Band

13h30 Teddy Costa Trio

Concert de clôture

17h00 Nico Wayne Toussaint

Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Grand Dax