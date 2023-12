Carnaval des enfants Parc Louis David Andernos-les-Bains, 6 avril 2024 15:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez défiler en famille dans les rues d’Andernos pour le carnaval des enfants!

Le thème est libre.

Organisé par la Ville d’Andernos-les-Bains en partenariat avec les écoles et les parents d’élèves..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . .

Parc Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and parade with your family through the streets of Andernos for the children’s carnival!

The theme is free.

Organized by the Town of Andernos-les-Bains in partnership with schools and parents.

¡Ven a desfilar por las calles de Andernos con tu familia en el carnaval infantil!

El tema es libre.

Organizado por el Ayuntamiento de Andernos-les-Bains en colaboración con las escuelas y los padres.

Ziehen Sie mit Ihrer Familie beim Kinderkarneval durch die Straßen von Andernos!

Das Thema ist frei wählbar.

Organisiert von der Stadt Andernos-les-Bains in Zusammenarbeit mit den Schulen und den Eltern der Schüler.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains