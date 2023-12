Floralinxe Parc Dufau Linxe, 22 septembre 2024 09:00, Linxe.

Linxe,Landes

Grand rassemblement de pépiniéristes, producteurs et collectionneurs ainsi que d’artisans d’art.

Au sein du village de Linxe, venez déambuler dans 2 hectares de parc arboré, entre les différents producteurs du Grand Ouest de végétaux rares et de collection, plantes d’ici et d’ailleurs, aromates, graines, fruitiers pour forêts gourmandes.

Vous trouverez également des artisans potier, produits locaux et vannerie …

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite..

2024-09-22 fin : 2024-09-22 18:00:00. .

Parc Dufau

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



A major gathering of nurserymen, growers, collectors and craftsmen.

In the village of Linxe, stroll through 2 hectares of wooded parkland, among the various producers of rare and collectible plants from the Grand Ouest region, plants from here and elsewhere, herbs, seeds and fruit trees for gourmet forests.

You’ll also find pottery artisans, local products and basketry…

Refreshments and snacks on site.

Free admission.

Un gran encuentro de viveristas, cultivadores y coleccionistas, así como de artesanos.

En el corazón del pueblo de Linxe, venga a pasear por 2 hectáreas de parque arbolado, entre los distintos productores de la región del Grand Ouest de plantas raras y de colección, plantas de aquí y de otros lugares, hierbas aromáticas, semillas, árboles frutales para bosques gastronómicos.

También encontrará alfarería, productos locales y artesanos de la cestería…

Refrescos y restauración in situ.

Entrada gratuita.

Großes Treffen von Baumschulen, Produzenten und Sammlern sowie Kunsthandwerkern.

Im Dorf Linxe können Sie in einem 2 Hektar großen Park mit Bäumen zwischen den verschiedenen Produzenten aus dem Grand Ouest flanieren, die seltene Pflanzen und Sammlerstücke, Pflanzen von hier und anderswo, Kräuter, Samen und Obstbäume für Feinschmeckerwälder anbieten.

Sie finden auch Kunsthandwerker, die Töpferei, lokale Produkte und Korbflechterei anbieten …

Getränke und Speisen vor Ort.

Freier Eintritt.

