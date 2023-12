Fête des fleurs Parc du Moulin Neuf Ploudalmézeau Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-20 19:00:00 . 39ème édition de la fête des fleurs au parc animalier et jardin botanique de 4 ha du Moulin Neuf.

40 exposants (plantes, fleurs, artisanat d’art, conseils divers), réalisation florale (120 m2), concours de jardinières, tiercé de la rose.

Animations musicales.

Crêpes, buvette, restauration le midi. .

Parc du Moulin Neuf

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne

