Animations découvertes du parc et des châteaux de La Ferté-Vidame Parc du château La Ferté-Vidame, 3 juillet 2024, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Partez à la découverte de ce domaine départemental et des hôtes illustres qui y ont vécu (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe)..

2024-07-03 fin : 2024-07-03 15:30:00. 5 EUR.

Parc du château

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Discover this departmental domain and the illustrious guests who lived there (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe).

Descubra este dominio departamental y los ilustres huéspedes que han vivido en él (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe).

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch dieses Landgut des Departements und die illustren Gäste, die hier gelebt haben (Saint-Simon, De Laborde, Louis-Philippe).

Mise à jour le 2023-11-07 par OT DU PERCHE